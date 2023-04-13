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17:39, 13 апреля 2023Ценности

Стилистка назвала портящий женскую фигуру фасон футболок

Стилистка Кейтлин Джеймс назвала белые футболки с карманами портящими женскую фигуру

Фото: Unsplash

Стилистка Кейтлин Джеймс из Лос-Анджелеса, США, назвала портящий женскую фигуру фасон футболок. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Ухудшить внешний вид способен данный предмет гардероба белого цвета с карманом в районе бюста, заявила специалистка. «Из-за кармана ваша грудь будет выглядеть либо слишком маленькой, либо слишком большой. Избавьтесь от него», — призвала Джеймс. Кроме того, эксперт отметила, что данная модель изделия стала неактуальной.

В то же время стилистка указала, что устарели футболки с V-образными вырезами. По ее словам, в данный момент популярны вещи с круглой горловиной.

Ранее стилист-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам неуместную для женщин старше 40 лет одежду. В первую очередь специалист посоветовала избавиться от джинсов-скинни со средней посадкой. Кроме того, эксперт обратила внимание на облегающие футболки с принтами в виде бабочек, цветов и страз.

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Алина Гостева
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