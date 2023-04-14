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14:49, 14 апреля 2023Ценности

Американки принялись массово удалять вкаченный в ягодицы жир

Жительницы США принялись массово уменьшать ягодицы после бразильской подтяжки

Фото: dole777 / Unsplash

Жительницы Нью-Йорка массово обратились к доктором ради уменьшения ягодиц после пережитой бразильской подтяжки. Материал на эту тему публикует Page Six.

По словам врачей, в 2023 году увеличилось количество американок, изъявивших желание выкачать жир из ранее увеличенных хирургами ягодиц. Стоимость данной реверсивной процедуры составляет как минимум 25 тысяч долларов (два миллиона рублей).

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«Примечательно, что почти все пациенты, звоняющие в клинику, хотят исправить результат вмешательства, которое они ранее сделали в другом месте», — уточнил в беседе с журналистами пластический хирург Райан Нейнштейн из США.

Известно, что среди знаменитостей, которые в последнее время избавились от больших ягодиц, оказалась рэперша Анджела Уайт, более известная как Блэк Чайна.

В марте Блэк Чайна впервые появилась на публике после удаления других инъекций филлеров. Знаменитость посетила вечеринку Alexis Skyy’s Ellements Magazine Cover Reveal Party в Атланте. Звезда вышла в свет в сером джинсовом костюме с блестящей вышивкой.

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Майя Пономаренко
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