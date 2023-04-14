Российская пенсионерка сожгла ступни при попытке потушить горящую траву

В Липецке пенсионерка сожгла ступни при попытке потушить траву, ей предстоит ампутация

В Липецке пенсионерка сожгла ступни при попытке потушить горящую траву во дворе. Об этом изданию GOROD48 сообщил заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов.

В день инцидента 70-летняя россиянка решила самостоятельно потушить сухую траву, которая загорелась на участке у дома. Женщина попыталась затоптать огонь — из-за нарушенной вследствие сахарного диабета чувствительности она не заметила, как получила серьезные повреждения.

Липчанку доставили в ожоговый центр, где медики диагностировали у нее ожоги четвертой степени. Теперь женщине предстоит частичная ампутация стоп.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик попали в больницу после уборки во дворе. В кучу мусора попала бутылка с розжигом, которая вспыхнула и опалила детей после того, как собранные отходы решили поджечь.