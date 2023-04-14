В российском регионе дети попали в больницу после уборки мусора вокруг дома

В Ленобласти девочка и мальчик попали в больницу после весенней уборки мусора

Во Всеволожске Ленинградской области восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик попали в больницу после весенней уборки мусора. Об этом сообщает российский портал 47.News.

По данным издания, все произошло на улице Советской. Родители вместе с детьми наводили порядок на территории у частного дома. По словам взрослых, в собранную кучу мусора попала бутылка с розжигом. Когда отходы подожгли, вспыхнуло пламя и опалило несовершеннолетних.

Мальчика и девочку госпитализировали. Врачи диагностировали у них серьезные ожоги рук и лица.

Региональная прокуратура организовала проверку.

В октябре 2022 года сообщалось, что в подмосковном Подольске школьники сделали самодельную бомбу, которая взорвалась в руках одного из них. В больнице пострадавшего подростка обследовали и диагностировали химический ожог глаза. Сотрудники полиции организовали проверку.

До этого под Белгородом 16-летнему подростку оторвало три пальца на руке в результате подрыва запала гранаты.