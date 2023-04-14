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11:11, 14 апреля 2023Экономика

Курс биткоина рекордно вырос

Биткоин подорожал до 31 тысячи долларов за монету впервые с июня 2022 года

Фото: AlyoshinE / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов на криптовалютной бирже Binance в пятницу, 14 апреля, биткоин поднялся выше отметки в 31 тысячу долларов за монету. Такого уровня самая популярная криптовалюта достигла впервые с начала июня 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке биткоин вырос до 31,014 тысячи долларов за монету. На момент написания материала криптовалюта немного упала в цене, до 30,9 тысячи долларов. За день стоимость биткоина увеличилась почти на три процента, а за неделю — более чем на десять процентов. При этом с начала года криптовалюта подорожала на 80 процентов. Однако до рекорда 2021 года в 68,78 тысячи долларов за монету биткоину еще далеко.

Bitcoin от TradingView

Параллельно с биткоином растут курсы других популярных криптовалют. Ethereum за сутки взлетел на десять процентов, до 2,115 тысячи долларов, обновив максимум почти за год. Cardano вырос на восемь процентов, до 0,43 доллара, Solana — на три процента, до 24,9 доллара.

Эксперты объясняют резкий скачок ожиданиями по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне проблем в банковском секторе и замедления инфляции. Кроме того, важным драйвером роста крипторынка является приближение халвинга — так называется уменьшение скорости генерирования новых единиц криптовалюты и одновременное сокращение размера вознаграждения майнерам.

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Мария Грушко
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