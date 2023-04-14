Виктория Боня решила купить Rolls-Royce стоимостью более 33 миллионов рублей

Ведущая Виктория Боня заказала электрокар Rolls-Royce стоимостью более 33 миллионов рублей

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня решила купить новую модель автомобиля марки Rolls-Royce за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бывшая участница шоу «Дом-2» посетила презентацию находящегося в процессе создания электрокара и оформила на него заказ. Отмечается, что он будет доставлен знаменитости в следующем году.

«Речь идет о купе Rolls-Royce Spectre. На него уже есть несколько сотен предзаказов по всему миру. Базовая стоимость новой машины за рубежом составляет 413 тысяч долларов [более 33 миллионов 700 тысяч рублей]», — пояснил автомобильный эксперт Петр Баканов. Также он указал, что данный бренд не предоставляет стандартных комплектаций — автомобили персонализируют в соответствии с желаниями клиентов.

Ранее Виктория Боня осудила свою визажистку со словами «моя дочь красится лучше». Инфлюэнсерша рассказала, что пришла на съемку, где ее накрасила специалистка, чье имя она не стала раскрывать. Экс-участница «Дома-2» осталась недовольна результатом работы мастера, указав на ее непрофессионализм.