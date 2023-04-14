Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:56, 14 апреля 2023Ценности

Виктория Боня решила купить Rolls-Royce стоимостью более 33 миллионов рублей

Ведущая Виктория Боня заказала электрокар Rolls-Royce стоимостью более 33 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня решила купить новую модель автомобиля марки Rolls-Royce за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бывшая участница шоу «Дом-2» посетила презентацию находящегося в процессе создания электрокара и оформила на него заказ. Отмечается, что он будет доставлен знаменитости в следующем году.

«Речь идет о купе Rolls-Royce Spectre. На него уже есть несколько сотен предзаказов по всему миру. Базовая стоимость новой машины за рубежом составляет 413 тысяч долларов [более 33 миллионов 700 тысяч рублей]», — пояснил автомобильный эксперт Петр Баканов. Также он указал, что данный бренд не предоставляет стандартных комплектаций — автомобили персонализируют в соответствии с желаниями клиентов.

Ранее Виктория Боня осудила свою визажистку со словами «моя дочь красится лучше». Инфлюэнсерша рассказала, что пришла на съемку, где ее накрасила специалистка, чье имя она не стала раскрывать. Экс-участница «Дома-2» осталась недовольна результатом работы мастера, указав на ее непрофессионализм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Российские военные пресекли действия пяти групп украинских диверсантов
Массовая драка досками на стройке группы «ПИК» в Москве попала на видео
Президент Литвы наложил вето на закон о запретах для граждан России и Белоруссии
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью имитации голоса
Литва выразила Белоруссии протест в связи с нарушением границы
Актер Мэттью Макконахи заявил о возможном родстве с Вуди Харрельсоном
Бывшая солистка «Серебра» появилась на публике в прозрачном наряде
В документах Пентагона сказано о военном присутствии НАТО на Украине
Подмосковный депутат на дороге сломал нос отцу топ-менеджера Россельхозбанка
В Подмосковье мужчина умер на первом свидании после трехлетней переписки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.