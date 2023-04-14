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15:58, 14 апреля 2023Среда обитания

Индийский энергогигант передумал спасать планету

Индийски энергогигант NTPC решил закрыть спрос на электричество самым вредным топливом

Фото: Maksym Kaharlytskyi / Unsplash

Индийский энергогигант NTPC передумал спасать планету от климатической катастрофы. Компания решила построить новые угольные электростанции и с помощью самого вредного для планеты топлива закрыть растущий спрос на электроэнергию в стране, пишет Bloomberg.

По словам источника издания, NTPC в этом году собирается выдать заказы на строительство предприятий, способных генерировать 4,5 гигаватта энергии с помощью угля. Проекты мощностью по 1,6 гигаватта появятся в Ларе и Синграули, а еще одну электростанцию мощностью 1,36 гигаватта возведут в Медже.

Кроме того, NTPC намерена увеличить добычу угля на собственных шахтах на 48 процентов по сравнению с 2022 годом, до 34 миллионов тонн. Тем не менее компания задумывается и о генерации чистой энергии — так, энергогигант планирует построить предприятие для генерации экологически чистого водорода в Пудимадакена на месте, которое ранее предназначалось для угольной электростанции.

Ранее отложить отказ от самого вредного для планеты топлива решили в Норвегии. Власти страны поручили закрыть последнюю шахту на арктическом архипелаге Шпицберген на два года позже, чем планировалось. По словам министра промышленности Норвегии Яна Кристиана Вестре, решение принято на фоне геополитической нестабильности и обусловлено потребностью в сырье для производства стали в Европе.

Нина Ташевская
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