Сбер представил решения для здравоохранения на IT-форуме «Россия — Африка»

Сбер представил цифровые решения для здравоохранения на IT-форуме «Россия — Африка»

Сбер готов делиться своим опытом и инновационными технологиями в сфере здравоохранения с другими странами. Сегодня цифровые решения Сбера и компаний-партнёров успешно пилотируются и внедрены в России, помогают врачам в ежедневной работе, повышают продолжительность жизни людей и делают медицинские услуги более доступными. Об этом на международном ИТ-форуме «Россия — Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества» рассказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов в ходе панельной сессии «Цифровая трансформация здравоохранения».

Сергей Жданов отметил, что для Сбера как лидера цифровизации в России и крупнейшей технологической компании страны важно развивать индустрию здоровья, ведь это естественным образом продолжает стратегию банка, в центре которой находится человек, его интересы и ценности. Поэтому в фокусе внимания индустрии здоровья Сбера находится цифровая медицина от СберЗдоровья, искусственный интеллект (ИИ) в медицине от СберМедИИ, речевые технологии группы компаний ЦРТ и доставка лекарств от СБЕР ЕАПТЕКИ.

«Мы продемонстрировали нашим африканским коллегам цифровые решения и технологии Сбера для сферы здравоохранения, которые помогают врачам в постановке диагнозов, автоматизируют рутину и помогают миллионам россиян заботиться о своём здоровье. Здоровье — это основополагающая ценность для каждого. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем наши сервисы, разрабатываем новые форматы оказания медицинской помощи, внедряем цифровой подход для поддержания здорового образа жизни, новые технологии лабораторного тестирования и инновационные медицинские девайсы. Мы открыты к сотрудничеству, готовы оказывать поддержку партнерам, делиться с ними опытом и технологиями и адаптировать наши решения под потребности конкретных компаний и регионов», — отметил Сергей Жданов.

СберЗдоровье — медицинский онлайн-сервис, лидер российского MedTech, на котором представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина, дистанционный мониторинг больных с хроническими неинфекционными заболеваниями. Более 2,1 миллиона телемедицинских консультаций и услуг по онлайн-записи к врачам были оказаны СберЗдоровьем в 2022 году. Более 50 регионов России охватывает дистанционный мониторинг пациентов, под наблюдением врачей находятся более 200 тысяч таких пациентов.

Алгоритмы СберМедИИ объединены в комплексное решение «Медицинский цифровой диагностический центр». Компанией разработаны уникальные AI-продукты: система поддержки принятия врачебных решений «ТОП-3», которая установлена во всех взрослых поликлиниках Москвы (ее используют 3,5 тысячи врачей), а также алгоритм «КТ Легких» для выявления вирусной пневмонии и других патологий, включая онкологические.

Сервис Voice2Med от группы компаний ЦРТ — партнера Сбера, позволяет врачам заполнять медицинские протоколы голосом во время осмотра пациента. Он распознает 98 процентов медицинских терминов, более чем на 22 процента ускоряет заполнение документов и значительно сокращает утомляемость врачей.

СБЕР ЕАПТЕКА выполняет более одного миллиона заказов в месяц, доставляя лекарства в 11 тысяч пунктов вывоза заказов и непосредственно покупателям (курьерская доставка). Для этого в России работает 101 хаб компании в 64 регионах России. Компания участвует в эксперименте по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами, который проводится в трех регионах России.

Международный ИТ-форум «Россия — Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества» организован в рамках второго саммита «Россия — Африка». На форуме обсуждаются актуальные проекты в сфере цифровой трансформации и перспективы российско-африканского сотрудничества в сфере ИКТ. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, дипломатического корпуса, вузов и институтов.

