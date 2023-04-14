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14:29, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

В России начали обучать «белых» хакеров

Минцифры сообщило о запуске в России обучения легальных «белых» хакеров

Фото: Hack Capital / Unsplash

Российские компании начали обучать «белых» хакеров — специалистов по кибербезопасности, которые занимаются тестированием безопасности компьютерных систем. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин на XIV межотраслевом форуме директоров по информационной безопасности Ciso-Forum 2023, передает ТАСС.

«У нас, кстати, очень мало пентестеров (специалистов, занимающихся тестированиями на проникновение, то есть проводящих комплекс мер, которые имитируют реальную атаку на сеть или приложение — прим. «Ленты.ру») в стране оказалась. На протяжении последнего года все топовые команды заняты, и не только топовые, но и маленькие команды», — сообщил Бенгин.

«И, оказывается, хакеров у нас мало. Поэтому запустили несколько обучений. За это компаниям спасибо», — сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры, но не уточнил, о каких именно компаниях идет речь. По его словам, за последние четыре месяца уже появилось два-три новых курса по обучению пентестеров. Бенгин также отметил, что выступает за то, чтобы обучение таких специалистов происходило «в отрасли».

В марте секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал ведомства минимизировать риски утечек информации. Он отметил, что стоит учитывать повышенную опасность нанесения вреда российской информационной инфраструктуре, возможность ее блокирования, уничтожения и компрометации и укреплять защиту отечественного цифрового пространства.

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Олег Давыдов
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