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13:07, 14 апреля 2023Моя страна

В Приморье в мае пройдет японский фестиваль ханами

Японский фестиваль ханами пройдет под Находкой 6 мая

Фото: Unsplash

В Приморье в мае пройдет японский фестиваль любования цветами. Как уточняет KP.RU, праздник ханами состоится 6 мая под Находкой.

Местом проведения фестиваля станет сад «Эниси».

Организаторы подготовили насыщенную восточными традициями программу, которая стартует с 14 часов. В день праздника гостей и жителей города ожидают японские танцы и музыка, косплей-шоу, уличная еда, сумоисты и выступление тхэквондистов. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и получить призы и подарки.

Отмечается, что вход на фестиваль будет платным: так, для взрослых билет будет стоить 400 рублей, а для детей до 10 лет — 300.

Ранее сообщалось, что в Уфе в рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам» пройдет межрегиональный конкурс книгоиздателей «Книга года на земле Урал-батыра».

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Варвара Кошечкина
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