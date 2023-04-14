Диетолог предупредила об опасности для здоровья при неправильном выходе из поста

Врач Евстигнеева: неправильный выход из поста может привести к развитию заболеваний ЖКТ

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева предупредила об опасности для здоровья при неправильном выходе из Великого поста. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, возвращаться к привычному рациону следует поэтапно, начиная с нежирных продуктов и легкоусвояемого белка. Она отметила, что обильное застолье на Пасху может привести к болевому синдрому, а также развитию заболеваний ЖКТ или обострению уже существующих.

«За время поста наши ферментные системы, в частности поджелудочной железы и кишечника, отвыкли от белково-жировой нагрузки», — сказала специалист. Она предупредила о риске воспаления желчного пузыря или поджелудочной железы.

Диетолог заявила, что самым сложным для переваривания пасхальным продуктом является творожная пасха. Она порекомендовала начинать выход из поста с нежирной рыбы, морепродуктов, курицы или индейки, а также легкого гарнира из крупы или любых овощей.

По словам Евстигнеевой, важно, чтобы термообработка продуктов была щадящей. Она посоветовала отказаться от обжаренных в масле блюд.

Ранее нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер отметила, что при выходе из Великого поста не стоит увлекаться жирной пищей. По ее словам, необходимо следить за качеством продуктов. Они должны быть свежими и натуральными, а фастфуда и пищи с большим количеством консервантов и прочих добавок лучше избегать.

