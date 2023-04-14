Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:40, 14 апреля 2023Забота о себе

Названы три правила выхода из поста без вреда для здоровья

Нутрициолог Деккер: при выходе из поста не следует увлекаться жирной пищей

Фото: Bernd Juergens / Shutterstock / Fotodom

При выходе из Великого поста не стоит увлекаться жирной пищей, советует нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер. В беседе с «Лентой.ру» она назвала три простых правила разговения без вреда для здоровья.

Деккер отметила, что, во-первых, после длительного воздержания от разнообразных продуктов питания не следует сразу же переходить на тяжелую и жирную пищу — например, мясо, сыр и жирные соусы.

Необходимо начинать выходить из поста с легкоусвояемых продуктов, таких как фрукты и овощи, а затем постепенно добавлять другие продукты в рацион

Ольга Деккернутрициолог

Во-вторых, нужно много пить, продолжила Деккер. Большое количество воды поможет улучшить пищеварение и избежать запоров.

В-третьих, не стоит сразу же переходить на большие порции. Лучше начинать с небольших и постепенно увеличивать их размеры, посоветовала нутрициолог.

Материалы по теме:
О полезной индейке замолвите слово Эксперты признали данный вид мяса идеальным для диет и сезона застолий
О полезной индейке замолвите словоЭксперты признали данный вид мяса идеальным для диет и сезона застолий
2 ноября 2015
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

По словам Деккер, необходимо следить за качеством продуктов. Они должны быть свежими и натуральными, а фастфуда и пищи с большим количеством консервантов и прочих добавок лучше избегать.

«И, конечно же, нужно придерживаться графика питания с регулярными приемами пищи, — заключила нутрициолог. — Это поможет избежать переедания и проблем с желудком».

Ранее нутрициолог Ирина Никулина предупредила об опасности несезонных фруктов и овощей. Специалист пояснила, что они содержат большое количество пестицидов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал внезапную проверку Тихоокеанского флота
Богатейший человек в мире заработал рекордную сумму за день
Лавров прокомментировал попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии
В Британии заявили о серьезных последствиях для США попыток навредить России
Мужчина решил порыбачить после работы и случайно побил мировой рекорд
В России двухлетний ребенок выпил уксус и попал в реанимацию
Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России к началу лета
В Подмосковье мальчик умер во время занятия в частной школе
Лукашенко заявил о гуманизации правосудия в Белоруссии
Извержение вулкана на Камчатке повлияло на полеты над США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.