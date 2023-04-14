Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом

Президент Украины Зеленский: ракета попала в жилой дом в Славянске, погибли пять человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета попала в жилой дом в Славянске. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, погибли по меньшей мере пять человек. Глава Донецкой областной гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что по городу был нанесен ракетный удар, в результате повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, а также магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

Кириленко добавил, что еще 15 человек пострадали, семеро могут быть под завалами, в том числе ребенок.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Раковка в Климовском районе Брянской области. Губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.