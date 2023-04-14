Россиянин опрокинул чайник с кипятком на подростка в больнице

В Петербурге сосед по палате пролил на 14-летнего подростка чайник с кипятком

В Боткинской больнице Санкт-Петербурга на подростка пролили чайник с кипятком. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, пострадал 14-летний подросток — на него пролил кипяток сосед по палате, когда они решили выпить чай. Пациента перевезли в другую больницу в состоянии средней степени тяжести, но его родители отказались от госпитализации.

Врачи диагностировали у мальчика множественные термические ожоги груди, шеи, спины и плеча. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Нижнекамске сантехник погиб при ликвидации прорыва канализации в одном из домов — он обварился кипятком, когда приехал по заявке жильцов о прорыве в подвале.