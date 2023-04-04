Российский сантехник насмерть обварился кипятком в подвале жилого дома

НТР 24: в Нижнекамске сантехник обварился кипятком в подвале жилого дома и умер

В Нижнекамске сантехник погиб при ликвидации прорыва канализации в одном из домов. Он обварился кипятком, сообщил телеканалу НТР 24 собственный источник, ставший свидетелем происшествия.

По словам коллег погибшего, они приехали по заявке жильцов о прорыве в подвале. По прибытии бригада сантехников провела первичный осмотр, после чего один из них ушел менять обувь. Вернувшись, он увидел лежащего на полу мужчину.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России вынесли мужчину из подвала, а медики установили его смерть. Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту гибели человека. Также надзорное ведомство проверит соблюдение требований техники безопасности организацией, в которой работал погибший.

В марте 71-летняя жительница Московской области погибла, обварившись кипятком. Тело женщины обнаружила ее дочь. По предварительным данным, погибшая испытывала трудности с передвижением и ухватилась за водопроводную трубу, которая лопнула.

