В Подмосковье пенсионерка заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы

РЕН ТВ: в Серпухове 71-летняя пенсионерка заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы

В подмосковном Серпухове 71-летняя пенсионерка заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведения телеканала, все произошло 14 марта в жилом доме на улице 40 лет Октября. Дочь погибшей рассказала, что с ней связалась соседка и объяснила, что из их квартиры доносятся крики.

Женщина незамедлительно отправилась туда и обнаружила мать, лежащей на полу в кипятке. По предварительной версии, пожилая жительница Серпухова испытывала трудности с передвижением и могла схватиться за трубу, которая впоследствии лопнула.

Источник РЕН ТВ разъяснил, что к месту происшествия выезжали медики и представители аварийной службы. Пенсионерку с серьезными ожогами конечностей и туловища 1-2 степени доставили в реанимацию, где она скончалась.