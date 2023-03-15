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15:47, 15 марта 2023Россия

В Подмосковье пенсионерка заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы

РЕН ТВ: в Серпухове 71-летняя пенсионерка заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В подмосковном Серпухове 71-летняя пенсионерка заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведения телеканала, все произошло 14 марта в жилом доме на улице 40 лет Октября. Дочь погибшей рассказала, что с ней связалась соседка и объяснила, что из их квартиры доносятся крики.

Женщина незамедлительно отправилась туда и обнаружила мать, лежащей на полу в кипятке. По предварительной версии, пожилая жительница Серпухова испытывала трудности с передвижением и могла схватиться за трубу, которая впоследствии лопнула.

Источник РЕН ТВ разъяснил, что к месту происшествия выезжали медики и представители аварийной службы. Пенсионерку с серьезными ожогами конечностей и туловища 1-2 степени доставили в реанимацию, где она скончалась.

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Анна Щербакова
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