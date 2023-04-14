Артемий Лебедев назвал минус российского менталитета

Артемий Лебедев заявил, что в России не знают имен современных ученых и инженеров

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожаловался, что в России практически не знают имен современных ученых, конструкторов и инженеров, объяснив это особенностью менталитета. На эту тему он порассуждал в обзоре новостей, который опубликован на Rutube.

«Это вообще в принципе очень большая тема, которая меня волнует, что у нас в стране как-то принято быть серыми мышками, если ты занимаешься хотя бы чем-нибудь важным», — назвал минус российского менталитета он.

Блогер посетовал на то, что россияне зачастую не знают имен современных конструкторов, ученых и инженеров. При этом даже в сталинские времена, как указал он, существовало множество «имен-брендов» выдающихся деятелей. «А сейчас такое ощущение, что все на свете делается какими-то призрачными тенями, которые просто бегают по коридорам секретных НИИ со своими папками. Кто эти люди, как их зовут, почему мы не знаем, о чем они думают?» — заявил Лебедев.

Он также выразил надежду на то, что в будущем в России будет уделяться больше внимания популяризации добившихся значительного успеха людей, занятых интеллектуальным трудом и оставивших след в истории.

Ранее Артемий Лебедев назвал отсутствующую, по его мнению, в России проблему, которая актуальна для США. Дизайнер заявил, что в Соединенных Штатах куда острее присутствует безработица.