Metallica выпустила первый за семь лет альбом

Рок-группа Metallica презентовала первый за семь лет альбом 72 Seasons

Рок-группа Metallica презентовала новый альбом 72 Seasons. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте музыкального коллектива.

Это первая пластинка группы за семь лет. В альбом вошли 12 композиций, общая продолжительность которых почти 80 минут. Предыдущий сборник песен Metallica «Hardwired…To Self-Destruct» вышел в 2016 году.

Ранее музыканты также объявили о мировом туре M72, который пройдет в 2023-2024 годах. Коллектив выступит с концертами в Амстердаме, Париже, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Варшаве, Мюнхене и других городах.

Metallica была основана в 1981 году Ульрихом и гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом. Ульрих также участвовал в записи песни Return of the Vampire датской хеви-метал-группы Mercyful Fate.

В марте также сообщалось, что австралийская рок-группа AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва. Участники коллектива выйдут на сцену в октябре этого года в рамках фестиваля Power Trip, который состоится в Калифорнии.