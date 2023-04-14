Власти Конго захотели ввести платежную систему «Мир»

Посол Конго в РФ рассказал о необходимости внедрения платежной системы «Мир» в ДРК

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) задумались о внедрении российской платежной системы «Мир» в стране. Об этом заявил посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, с такой инициативной выступил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за западных санкций. В настоящее время изучаются возможности внедрения системы.

Дипломат также отметил, что после наложения антироссийских санкций со стороны Запада, в Конго начались трудности при осуществлении банковских операций. Например, республика не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. Кроме этого родители конголезских студентов, обучающихся в России, не могут отправить им деньги.

Ранее сообщалось, что платежную систему «Мир» собрались запустить в Иране. По словам замминистра туризма страны Али Асгар Шалбафиян, центробанки России и Ирана уже работают над запуском работы системы. «Мы надеемся, что скоро будет результат», — пояснил он.