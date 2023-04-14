Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:02, 14 апреля 2023Мир

Власти Конго захотели ввести платежную систему «Мир»

Посол Конго в РФ рассказал о необходимости внедрения платежной системы «Мир» в ДРК

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) задумались о внедрении российской платежной системы «Мир» в стране. Об этом заявил посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, с такой инициативной выступил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за западных санкций. В настоящее время изучаются возможности внедрения системы.

Дипломат также отметил, что после наложения антироссийских санкций со стороны Запада, в Конго начались трудности при осуществлении банковских операций. Например, республика не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. Кроме этого родители конголезских студентов, обучающихся в России, не могут отправить им деньги.

Ранее сообщалось, что платежную систему «Мир» собрались запустить в Иране. По словам замминистра туризма страны Али Асгар Шалбафиян, центробанки России и Ирана уже работают над запуском работы системы. «Мы надеемся, что скоро будет результат», — пояснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Поставленные Германией танки заметили под Херсоном. Первый Leopard утопили в болоте
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Российские разведчики уничтожили пункт ВСУ в районе Угледара
Россиянка отдохнула в Турции за 25 тысяч рублей и развеяла миф о дешевых отелях
В США продадут дом из известного фильма ужасов
Российские военные нашли дешевый способ защиты от украинских авиабомб
Участник известной музыкальной группы купил дом в США
Боррель высказался о подъеме Китая
Власти Конго захотели ввести платежную систему «Мир»
Порномодель устроила съемки на пляже и едва не погибла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.