В Москве семиклассница родила после изнасилования сверстником-мигрантом

Mash: в Москве 14-летняя девочка родила на восьмом месяце после изнасилования сверстником

В Москве 14-летняя девочка родила на восьмом месяце беременности после изнасилования сверстником-мигрантом. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, на днях школьница отправилась в торговый центр, где ей внезапно стало плохо — закрутило внизу живота. На место вызвали бригаду медиков. В больнице выяснилось, что семиклассница в положении. Врачи сделали кесарево сечение.

Родители девочки ничего не подозревали о беременности. По их словам, дочь мало с кем общалась. Позже сама несовершеннолетняя рассказала, что на спортивной площадке познакомилась с ровесником из Киргизии. Семиклассница призналась, что не сумела дать отпор, когда новый друг на нее напал.

Сотрудникам полиции удалось установить, что насильник успел сбежать в Киргизию. Правоохранители продолжают проверку, а в отношении родителей школьницы возбудили административное дело о неисполнении обязанностей.

13 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель такси попытался прямо в машине изнасиловать 15-летнюю ученицу девятого класса. Девочка смогла ударить мужчину и выбежать на улицу. Полиция организовала проверку.