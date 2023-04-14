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16:42, 14 апреля 2023Россия

Российский полковник назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота

Полковник Баранец: внезапная проверка ТОФ связана с ростом военной напряженности в регионе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Внезапная проверка российского Тихоокеанского флота (ТОФ) может быть связана со значительным ростом военной напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такую возможную цель маневров назвал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в колонке для KP.RU.

Эксперт указал, что США, Великобритания и Австралия формируют новый военный блок, который уже называют «азиатским НАТО». В то же время Япония напоминает о споре по Курилам, а между Китаем и Тайванем нарастает обострение.

КНДР, в свою очередь, регулярно испытывает новые ракеты, а Вашингтон проводит крупные учения вместе с Южной Кореей.

«И все это — у наших дальневосточных границ. Готов ли Тихоокеанский флот — наш главный страж Дальнего Востока — к защите и обороне? Вот и проверят. Внезапно», — заключил автор статьи.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проверка ТОФ не связана с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что это обычная рутинная подготовка армии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверки ТОФ России в пятницу, 14 апреля. Ее основной целью министр назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В рамках учений будут произведены пуски ракет, а также задействована авиация.

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Варвара Кошечкина
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