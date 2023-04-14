В Британии назвали количество разведполетов НАТО у границ России

Times: Россия реагировала на разведполеты НАТО не менее шести раз с конца сентября

Россия в период с конца сентября по конец февраля реагировала не менее шести раз на разведывательные полеты стран НАТО у своих границ. Количество инцидентов назвала британская газета Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США.

Издание напомнило о произошедшем 29 сентября инциденте с участием российского Су-27. Как указали журналисты, ссылаясь на секретные документы, в тот день пилот истребителя «попытался выпустить ракету по самолету RC-135 Rivet Joint, летевшему над Черным морем». Издание пишет, что ракета якобы «дала осечку», что предотвратило «масштабный военный кризис».

«Со времени инцидента российские истребители реагировали по меньшей мере на шесть разведывательных полетов союзников по НАТО», — подчеркнули журналисты.

При этом газета не уточнила, как именно реагировали российские истребители. Отмечается, что в двух случаях — 11 января и 22 февраля — речь шла о полетах британских самолетов Rivet Joint в сопровождении Eurofighter Typhoon королевских ВВС. Утекшие в сеть документы охватывают период с 29 сентября по 26 февраля. Из-за этого не учитывался произошедший в марте инцидент с падением в Черное море американского беспилотника, объяснили журналисты.

11 февраля сообщалось, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северный поток».

Специалисты объяснили, что с 8 по 16 июня НАТО P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты вблизи данной территории, снижаясь при этом до малых высот и практически в каждом полете выключая транспондеры, в связи с чем часть их траекторий не была записана в треках портала.