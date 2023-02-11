Авиация НАТО кружила над местами взрывов на «Северном потоке»

Flightradar: авиация НАТО в июне кружила над местами будущих взрывов на «Северном потоке»

Самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ треков в архиве Flightradar24.

По данным сервиса, с 8 по 16 июня НАТО P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов, снижаясь при этом до малых высот и практически в каждом полете выключая транспондеры, в связи с чем некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.

Журналист не нашел таких же конкретно ориентированных на районы будущих взрывов полетов авиации НАТО в ближайшие несколько дней вне периода 8-16 июня. Из доступных треков следует, что минимальная высота полета военных самолетов США и Германии над Балтийским морем в местах залегания газопроводов составляла менее 600 метров. При этом она могла быть еще ниже в частях маршрута, не попавших на запись системы мониторинга.

Ранее выяснилось, что за последствиями диверсии на газопроводе «Северный поток» следил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Самолет прибыл в район происшествия спустя час после аварии.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга призвал верить в непричастность Вашингтона к диверсии на «Северных потоках». МИД и прокуратура Швеции отказались комментировать расследование Херша. Прокуратура Швеции отказалась это делать «в связи с конфиденциальностью дела».