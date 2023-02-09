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23:45, 9 февраля 2023Мир

Госдеп призвал верить в непричастность США к диверсии на «Северных потоках»

Госдеп призвал верить заявлениям властей США о непричастности к подрыву «Северных потоков»
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга призвал верить в непричастность Вашингтона к диверсии на «Северных потоках». Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что заявления правительства, отрицающего свою вину, заслуживают доверия. «Я абсолютно так считаю», — сказал он. По словам Прайса, все сообщения о причастности Соединенных Штатов к взрывам являются «полной чепухой». Он также прервал журналиста, задавшего вопрос про «Северные потоки», отметив, что «лучше бы пропаганде не циркулировать в пресс-зале».

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны. Он также заявил, что для установки бомб использовались подлодки.

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Варвара Кузьмина
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