Госдеп призвал верить в непричастность США к диверсии на «Северных потоках»

Госдеп призвал верить заявлениям властей США о непричастности к подрыву «Северных потоков»

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга призвал верить в непричастность Вашингтона к диверсии на «Северных потоках». Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что заявления правительства, отрицающего свою вину, заслуживают доверия. «Я абсолютно так считаю», — сказал он. По словам Прайса, все сообщения о причастности Соединенных Штатов к взрывам являются «полной чепухой». Он также прервал журналиста, задавшего вопрос про «Северные потоки», отметив, что «лучше бы пропаганде не циркулировать в пресс-зале».

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны. Он также заявил, что для установки бомб использовались подлодки.