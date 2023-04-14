Китай отказался продавать оружие сторонам конфликта на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган: Китай не продаст оружие вовлеченным в конфликт на Украине странам

Китай не намерен продавать оружие странам, так или иначе вовлеченным в конфликт на Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган, его цитирует Associated Press.

«Китай не будет передавать оружие сторонам конфликта и, в соответствии с нормами и законами, будет регулировать экспорт товаров двойного назначения», — сказал дипломат на пресс-конференции со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок.

Как отметил глава китайского внешнеполитического ведомства, Пекин намерен содействовать мирному урегулированию китайского конфликта. При этом Цинь Ган добавил, что «без признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны».

Ранее разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия в Россию. Планы Пекина описаны в слитых в сеть документах Пентагона. Утверждается, что Пекин и Москва планировали замаскировать военную технику под товары гражданского назначения.