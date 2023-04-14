Природный заказник «Липчанская гора» создали в Воронежской области
На территории Воронежской области создан государственный природный заказник регионального значения «Липчанская гора». Как сообщает «Коммерсантъ Воронеж», особо охраняемая территория занимает 1,3 гектара.
«На степном останце с ковыльными склонами произрастает флора богатая редкими охраняемыми степными видами растений, четыре из которых занесены в Красную книгу РФ», — рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии области.
Кроме того, на территории заказника битают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, пять из которых занесены в Красную книгу региона, в их числе красотел золототочечный, долгоносик морковный, медведица геба, богомол обыкновенный, гадюка Никольского.
В департаменте также отметили, что при создании заказника «Липчанская гора» земельные участки, расположенные на его территории, у правообладателей не изымались.