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14:00, 14 апреля 2023Моя страна

Природный заказник «Липчанская гора» создали в Воронежской области

В Воронежской области создан природный заказник «Липчанская гора»

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

На территории Воронежской области создан государственный природный заказник регионального значения «Липчанская гора». Как сообщает «Коммерсантъ Воронеж», особо охраняемая территория занимает 1,3 гектара.

«На степном останце с ковыльными склонами произрастает флора богатая редкими охраняемыми степными видами растений, четыре из которых занесены в Красную книгу РФ», — рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии области.

Кроме того, на территории заказника битают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, пять из которых занесены в Красную книгу региона, в их числе красотел золототочечный, долгоносик морковный, медведица геба, богомол обыкновенный, гадюка Никольского.

В департаменте также отметили, что при создании заказника «Липчанская гора» земельные участки, расположенные на его территории, у правообладателей не изымались.

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Варвара Кошечкина
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