Природный заказник «Липчанская гора» создали в Воронежской области

В Воронежской области создан природный заказник «Липчанская гора»

На территории Воронежской области создан государственный природный заказник регионального значения «Липчанская гора». Как сообщает «Коммерсантъ Воронеж», особо охраняемая территория занимает 1,3 гектара.

«На степном останце с ковыльными склонами произрастает флора богатая редкими охраняемыми степными видами растений, четыре из которых занесены в Красную книгу РФ», — рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии области.

Кроме того, на территории заказника битают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, пять из которых занесены в Красную книгу региона, в их числе красотел золототочечный, долгоносик морковный, медведица геба, богомол обыкновенный, гадюка Никольского.

В департаменте также отметили, что при создании заказника «Липчанская гора» земельные участки, расположенные на его территории, у правообладателей не изымались.