Знакомая высказалась о характере подозреваемого по делу убийства Татарского

Знакомая подозреваемого по делу убийства Татарского сообщила о неуравновешенности Денисова

Знакомая гражданина Украины Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщила о его неуравновешенности. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам знакомой семьи экс-жены Денисова, тот часто вступал в конфликты с местными жителями. Она отметила, что у мужчины не было друзей, а общаться с ним было неприятно. «Страшный, просто страшный человек. И слава Богу, что он тут не появится», — высказалась она.

Ранее сообщалось, что предполагаемый соучастник убийства Татарского Юрий Денисов работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге россиянка Дарья Трепова вручила Татарскому гипсовый бюст, предварительно начиненной взрывчаткой. Сам бюст Треповой через посредника передал ее соучастник — гражданин Украины Юрий Денисов. Татарский принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.