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15:51, 14 апреля 2023Бывший СССР

Появились кадры перебежек польских наемников в Артемовске

«РВ» показал кадры перебежек польских наемников в полной выкладке в Артемовске

Видео движения польских наемников в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) показал Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на польские ресурсы.

На появившихся в сети кадрах группа военных в полной выкладке и с зелеными повязками на руках двигается перебежками от здания к зданию.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже давно не забирают тела своих погибших военных из Артемовска. По его словам, за все время боев за город ВСУ потеряли «просто чудовищное количество» военных.

Алевтина Запольская
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