ВСУ потеряли десятки человек на двух направлениях в зоне СВО

Минобороны: ВСУ потеряли до 40 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 человек убитыми на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли поражение украинским подразделениям в района Угледара (Донецкая народная республика). Помимо этого, они поразили места дислокации живой силы ВСУ на территории ряда населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, в Запорожской области был уничтожен склад с боеприпасами украинских войск.

На указанных направлениях российские войска уничтожили две единицы бронетехники противника, два автомобиля, а также две буксируемые гаубицы Д-30.

За тот же промежуток времени на донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» совместно с подразделениями ВДВ уничтожили до 340 украинских солдат.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал главными задачами военнослужащих демилитаризацию в денацификацию Украины.