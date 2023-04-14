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17:49, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Подавшую иск против Бузовой компанию обвинили в реализации контрафакта

PR-директор Бузовой заявил, что иск от «Глобал Вайн дистрибьюшен» пока не приходил

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

PR-директор певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский прокомментировал информацию о выдвинутом компанией «Глобал Вайн дистрибьюшен» иске против знаменитости. Его слова приводят «Известия».

«Нам пока ничего не приходило. Как придет иск, адвокаты будут разбираться. "Глобал Вайн" нашей компании на сегодняшний день уже проиграло все суды», — заявил представитель артистки.

По его словам, «Глобал Вайн дистрибьюшен» реализовывала контрафактную продукцию, поэтому у Бузовой есть к ней ответные иски. Также Богославский заметил, что компания судится не с певицей, а с продюсерской компанией «Арчер Мьюзик».

В пятницу, 14 апреля, стало известно, что «Глобал Вайн дистрибьюшен» потребовала взыскать с «Арчер Мьюзик Продакшнс» и Ольги Бузовой более 1,15 миллиона евро.

Из данных пресс-службы судов Санкт-Петербурга следует, что в 2020 году компания договорилась с певицей о выпуске алкогольных напитков под брендом BUZWINE, на этикетках которого планировалось разместить фотографию певицы. Однако 3 апреля 2020 года ведущая отозвала согласие на использование ее имени и образа.

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Варвара Кошечкина
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