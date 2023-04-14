Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 14 апреля 2023Силовые структуры

Российского студента зарезали из-за игровой приставки и ноутбука

СК РФ восстановил хронологию событий в день убийства юноши из-за приставки в Краснодаре

Фото: Tigran Hambardzumyan / Unsplash

В Краснодаре неизвестный зарезал студента, продававшего игровую приставку Sony PlayStation 5. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Следователям удалось восстановить хронологию событий. Убийца пришел в квартиру к молодому человеку примерно в 9:30 утра 13 апреля. Он взял на кухне нож и напал на парня, нанеся ему 10 ударов ножом в область шеи, туловища и рук. Студент скончался на месте. После этого подозреваемый попытался скрыть следы и вымыл пол. Затем он забрал приставку, ноутбук, наушники, рюкзак и сбежал. Нож и телефон жертвы он выбросил в мусорный бак. Вечером тело потерпевшего обнаружила его сестра.

Прибывшие на место эксперты нашли 26 отпечатков пальцев убийцы, следы его обуви и салфетки, которыми неизвестный вытирал лицо. Сейчас полиция устанавливает личность нападавшего.

23 января сообщалось, что в Ленобласти ранее судимый россиянин из ревности зарезал 19-летнего студента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боеготовности
Медведев перевел на немецкий свой пост в Twitter про исчезновение Украины
Обвиняемых в создании ОПГ 24 российских полицейских заключили под стражу
Скромный подарок от бабушки сделал подростка миллионером
Доктор Мясников развеял популярные мифы о клещах
Россиянин опрокинул чайник с кипятком на подростка в больнице
Япония запросила заседание СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР
Белоруссия дала предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию
Южная Корея отработает эвакуацию населения после пуска Пхеньяном новой ракеты
Массовая прогулка женщин по Москве в нижнем белье попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.