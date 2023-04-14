Российского студента зарезали из-за игровой приставки и ноутбука

СК РФ восстановил хронологию событий в день убийства юноши из-за приставки в Краснодаре

В Краснодаре неизвестный зарезал студента, продававшего игровую приставку Sony PlayStation 5. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Следователям удалось восстановить хронологию событий. Убийца пришел в квартиру к молодому человеку примерно в 9:30 утра 13 апреля. Он взял на кухне нож и напал на парня, нанеся ему 10 ударов ножом в область шеи, туловища и рук. Студент скончался на месте. После этого подозреваемый попытался скрыть следы и вымыл пол. Затем он забрал приставку, ноутбук, наушники, рюкзак и сбежал. Нож и телефон жертвы он выбросил в мусорный бак. Вечером тело потерпевшего обнаружила его сестра.

Прибывшие на место эксперты нашли 26 отпечатков пальцев убийцы, следы его обуви и салфетки, которыми неизвестный вытирал лицо. Сейчас полиция устанавливает личность нападавшего.

23 января сообщалось, что в Ленобласти ранее судимый россиянин из ревности зарезал 19-летнего студента.