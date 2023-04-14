Бэндоу: США следует пересмотреть поддержку Киева, чтобы у него не было завышенных ожиданий

Экс-советник президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу в статье для American Conservative призвал Вашингтон скорректировать поддержку Украины и убедить Киев сесть за стол переговоров.

По его словам, США следует пересмотреть обязательства перед Украиной, чтобы у Киева не было завышенных ожиданий. «Вашингтон должен показать, что Киеву исключительно важно продемонстрировать готовность к переговорам, а иначе ему придется сражаться без американской, а возможно, и без европейской помощи», — подчеркнул писатель.

Соединенные Штаты и Европа не могут допустить повторения сценария Первой мировой войны, когда участники конфликта понимали, что его пора прекратить, но никто не хотел делать первый шаг. В связи с этим Вашингтон должен инициировать переговоры с Москвой, чтобы положить конец противостоянию с учетом интересов всех сторон. В частности, учесть интересы безопасности России, заключил Бэндоу.

В январе Бэндоу заявил, что США следует создать Центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи правительства президента Владимира Зеленского. По его словам, созданный Киевом за счет американских налогоплательщиков Центр противодействия дезинформации занимается слежкой и работой против тех, кто призывает к отказу от эскалации конфликта и мирному урегулированию.