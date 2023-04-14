Россиянам рассказали о возмещении ущерба за снегопад на даче

Эксперт Чаплин: рассчитывать на возмещение ущерба можно при обильном снегопаде на даче

Рассчитывать на возмещение ущерба за снегопад на даче можно в том случае, если осадки оказались обильными. Об этом россиянам рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Его слова передают «Известия».

По словам эксперта, не всегда ущерб от тяжелого снега будут возмещать, так как страховая компания может апеллировать к тому, что владелец дома сам обязан убирать снег и следить за сохранностью постройки. «А если дом поврежден в результате одного сильного снегопада — более 20 миллиметров за 12 часов, тогда это будет признано страховым случаем и вам положена страховая выплата», — объяснил Чаплин.

Что касается ущерба от сильного ветра, страховым случаем будет считаться, если его скорость достигла 15 метров в секунду, в результате чего была повреждена кровля. В случае легкого ветра страховая может отказать в компенсации и сослаться на то, что конструкция изначально была не очень прочной.

Ранее Чаплин заявил, что в качестве способа борьбы с борщевиком можно застелить дачный участок водонепроницаемой пленкой. По словам специалиста, борщевик считается хитрым вредителем, который способен выживать другие растения.