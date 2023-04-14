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09:01, 14 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об изменившейся тактике обстрелов украинской артиллерии

Марочко заявил, что артиллерия ВСУ усилила обстрелы прифронтовых населенных пунктов

Фото: Libkos / AP

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменила тактику обстрелов в Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны украинских войск. По его мнению, это может быть связано с неблагоприятными погодными условиями или с экономией боеприпасов.

При этом, как утверждает офицер ЛНР, Киев резко увеличил число атак на прифронтовые населенные пункты.

13 апреля стало известно, что украинские войска в течение часа дважды обстреляли город Рубежное в ЛНР. В общей сложности было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS.

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Алевтина Запольская
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