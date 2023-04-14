Стало известно об обстреле города в ЛНР из HIMARS со стороны ВСУ

СЦКК: Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS

В четверг, 13 апреля, украинские войска в течение часа дважды обстреляли город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Первый обстрел города был зафиксирован в 19.10, второй — в 20.00. В общей сложности было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS.

13 апреля под обстрел со стороны Украины также попал приграничный поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По информации губернатора региона Романа Старовойта в результате обстрела повреждено одно домовладение: осколками посечен фасад, окна и кровля дома.

Ранее Кремль заявил о необходимости защитить от опасности новые регионы России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что на этих территориях работают десятки тысяч людей, строится новая инфраструктура и ремонтируются дороги.