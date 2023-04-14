В Петербурге женщина попала в больницу после нападения таксиста

В Петербурге женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после нападения таксиста

В Санкт-Петербурге женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как на нее напал таксист. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в районе площади Восстания 11 апреля. По данным издания, водитель такси набросился с кулаками на 30-летнюю жительницу Москвы, Позже к дому №81 на Невском проспекте вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами.

40-летнего таксиста, подозреваемого в нападении, задержали в Центральном районе города. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Санкт-Петербурге попытался изнасиловать 15-летнюю ученицу девятого класса в машине. По словам девочки, она ударила мужчину в область паха и выбежала на улицу. Обстоятельства произошедшего выясняются.