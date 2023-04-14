В Петербурге таксист проломил череп блогеру-трансгендеру и попал на видео

Пострадавшей от избиения таксиста в Санкт-Петербурге оказалась блогер-трансгендер Робинсон

Пострадавшей от нападения таксиста в Санкт-Петербурге оказалась женщина-трансгендер и блогер Ева Робинсон, известная своим участием в ток-шоу и откровенных фотосессиях. Момент избиения попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На записи видно, как на обочине припарковалась черная иномарка, из которой вышел водитель, открыл заднюю дверь и высадил двоих пассажиров — Робинсон и ее знакомого. После этого таксист вернулся за руль и тронулся назад, однако тут же остановился, выбежал на улицу и нанес женщине-трансгендеру один мощный удар кулаком по голове, от которого та рухнула на асфальт. Второй пассажир попытался остановить нападавшего и начал снимать его на телефон, но мужчина сел за руль и скрылся.

По информации авторов поста, прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали Робинсон в больницу. Медики диагностировали у женщины трансгендера ушиб мозга, острую эпидуральную гематому и перелом височной кости черепа.

О нападении таксиста на пассажирку стало известно 14 апреля. 40-летний таксист был задержан в день происшествия — 11 апреля. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.

Ранее водитель такси в Санкт-Петербурге попытался прямо в машине изнасиловать 15-летнюю ученицу девятого класса. Как стало известно, мужчина остановил машину, заблокировал двери и перебрался в заднюю часть машины, где находился ребенок. По словам девочки, одной рукой нападавший залез ей под брюки, а вторую — положил на грудь. После этого школьница резко ударила мужчину в область паха и выбежала на улицу.