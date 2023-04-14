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12:51, 14 апреля 2023Россия

В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов участвовать в учениях ТОФ

Песков заявил об отсутствии у Путина планов участвовать в учениях ТОФ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в учениях Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, официальный представитель Кремля сообщил, что у президента отсутствуют планы об инспекции внезапной проверки боеготовности ТОФ или ином участии в каком-либо из этапов учений.

Песков объяснил, что такая проверка является обычной практикой, которая неоднократно проводилась за последние годы для поддержания необходимого уровня боеготовности вооруженных сил.

14 апреля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверки ТОФ России. Ее основной целью министр назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В рамках учений проведут ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована дальняя авиация.

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Варвара Родикова
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