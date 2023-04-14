На Украине раскрыли ожидания от саммита НАТО

Кулеба: Украину не устроит никакое решение саммита НАТО, кроме приглашения в альянс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Об этом он заявил во время прямой трансляции в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей — то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита. Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО — то это для нас является неприемлемым», — заявил он.

Глава МИД добавил, что украинская сторона «ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что переговоры о вступлении Украины в НАТО возможны только при сохранности ее суверенитета. Вместе с тем он отметил, что вступление Украины в альянс не ставится под сомнение.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с нетерпением ждет возможности поприветствовать союзников и единомышленников.