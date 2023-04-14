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13:34, 14 апреля 2023Спорт

На Украине объяснили запрет спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами

В Минспорта Украины заявили, что решение об участии в отборе на Евро-2024 не принято

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный объяснил приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Его слова приводит «Суспільне Новини».

По положениям приказа, нарушающие это правило федерации будут лишены статуса национальных. Бедный подчеркнул, что решение о лишении статуса может быть принято только специальной комиссией. При этом каждый конкретный случай будет рассматриваться по отдельности.

Бедный добавил, что решение об участии сборной Украины в отборе на Евро-2024 по футболу не принято. «Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть», — отметил он.

Ранее Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Таким образом страна отреагировала на рекомендацию Международного олимпийского комитета по частичному допуску россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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