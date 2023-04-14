14-летний россиянин упал с девятого этажа и выжил

В Барнауле 14-летний подросток выжил после падения с девятого этажа

В Барнауле 14-летний школьник выжил после падения с девятого этажа жилого дома. Об этом 14 апреля сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника канала, инцидент произошел на 5-й Западной улице. По предварительной информации, незадолго перед произошедшим подросток поссорился с родителями.

Школьника госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов пока не комментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что 17-летняя жительница Уфы упала с шестого этажа дома на улице Кирова и выжила. Девушку с травмами доставили в больницу, она находилась в сознании.

Еще раньше в Воронеже выжила 14-летняя школьница, упавшая с девятого этажа. Известно, что после развода родителей у девочки появились проблемы с психикой. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.