«Ростелеком» разместил ЦФА на платформе Альфа-Банка А-Токен на сумму 750 миллионов рублей

Альфа-Банк совместно с «Ростелеком» провели выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступил «Ростелеком», разместив цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 750 миллионов рублей, сроком на 90 дней и фиксированным процентным доходом девять процентов годовых. Об этом говорится в сообщении Альфа-Банка.

Выпуск прошел на платформе Альфа-Банка А-Токен, где банк также выступил в роли консультанта и организатора. Среди инвесторов размещения крупные коммерческие банки, в том числе Альфа-Банк, юридические и физические лица.

В феврале 2023 года Альфа-Банк объявил о запуске собственной платформы А-Токен для работы с цифровыми финансовыми активами. Платформа позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. В этом же месяце банк провел для пилотной группы частных инвесторов пробную эмиссию собственных цифровых финансовых активов на десять миллионов рублей.

В нынешнем году Альфа-Банк планирует организовать регулярные выпуски подобных денежных требований для привлечения короткого и длинного фондирования с корпоративными клиентами. Кроме того, в планах запустить денежные требования с привязкой к цене торгуемых и неторгуемых базисных активов, а также гибридные цифровые активы, предполагающие поставку базисного физического актива.

