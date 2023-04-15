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00:53, 15 апреля 2023Культура

Amazon перезапустит франшизы «Робокоп» и «Звездные врата»

Deadline: Amazon перезапустит франшизы «Робокоп», «Блондинка в законе» и «Звездные врата»

Кадр: фильм «Робокоп»

Amazon Studios планирует перезапустить кинофраншизы «Робокоп», «Блондинка в законе» и «Звездные врата». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники

Отмечается, что для некоторых проектов студия уже приготовила релизы как для телевидения и стриминговых сервисов, так и для больших экранов.

По данным издания, «Робокоп» и «Звездные врата» выйдут в формате полнометражных кинокартин. При этом работа над «Блондинкой в законе» ведется с расчетом на то, что это будет сериал, подчеркнули источники.

Ранее сообщалось, что второй сезон сериала Amazon Studios «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью женская команда режиссеров. Над новыми сериями будут работать Шарлотта Брандстром, Сана Хамри и Луиза Хупер. Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов. Брандстром уже занималась над двумя сериями первого сезона.

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Марина Совина
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