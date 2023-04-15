Задержанного на месте взрыва в Японии арестовали

Задержанный на месте ЧП в Японии арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу

Задержанный после инцидента в японском городе Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Фумио Кисида, арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы.

О мотивах поступка пока ничего не известно.

ЧП произошло в субботу, 15 апреля. В сторону премьера бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом. Инцидент произошел после завершения осмотра рыболовецкого порта Саигасаки. Глава правительства был эвакуирован в безопасное место, он не пострадал.

8 июля 2022 года экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера. Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.