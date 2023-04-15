Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии в Вакаяме, Кисида эвакуирован

Взрыв произошел рядом с местом публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны. Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что глава правительства был эвакуирован в безопасное место, он не пострадал. По информации Kyodo, Кисиду доставили в полицейское управление в Вакаяме.

Агентство сообщает, что в сторону премьера бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом. Инцидент произошел после завершения осмотра рыболовецкого порта Саигасаки. Один мужчина задержан возле места выступления политика, где раздался взрыв.