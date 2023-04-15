Эдгард Запашный рассказал о роли искусства в условиях СВО

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный оценил роль искусства в условиях СВО

«Есть очень понятные истины, которые давно, крепко и навсегда засели во мне: фашизм — это максимальное зло, все, что касается нацизма, должно быть уничтожено. Когда Ющенко объявил героями Бандеру и Шухевича, я понял: нет, ребята, нам с вами уже не по пути», — об этом директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал проекту «Другая Украина».

«Когда началась специальная военная операция, я понял, что наконец-то мы сделали правильный шаг по спасению людей», — добавил Эдгард Запашный.

Он рассказал, что родился в Ялте, брат родился в Харькове, в школу ходил во всех центральных городах Украины и знаю, что такое западенцы — даже в советское время они презирали нас и не хотели говорить с нами на русском языке разговаривать уже тогда, а сейчас это все очень сильно обострилось».

«Во время любых военных операций — и это мое убеждение — культура является последним оплотом адекватности, потому что если мы уничтожим культурные ценности, человек превратится в животное. Сейчас я рад тому, что весь наш современный российский цирк встал на путь поддержки специальной военной операции — и это проявляется во всех смыслах этого слова. Многие ушли на фронт, многие поехали на фронт давать представления. Но самое главное – это поствоенное время — оно наступит. И уже сейчас мы работаем со многими людьми, вернувшимися с фронта, многие из них покалечены — как физически, так и морально, им надо помочь адаптироваться», — рассказал он.

Самое главное во всем этом, по словам Эдгарда, присутствие детей. «Недавно в Санкт-Петербурге к нам приходили семьи с детьми, у которых папы на фронте, и не все дети знали, что папы уже не вернутся. И наша задача — их отвлечь, их поддержать, с ними пообщаться. Люди культуры должны заниматься этим на постоянной основе, как можно больше, чаще, я убежден, что это на годы вперед», — отметил он.

