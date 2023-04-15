В прокуратуре рассказали о первом переводе заключенного в исправительный центр

В прокуратуре рассказали о первом переводе российского заключенного в исправительный центр

Сергей Петросов, осужденный за соучастие в поджоге казино «Паллада» с игроками в городе Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), стал одним из первых российских заключенных, переведенных из колонии в исправительный центр. Об этом в субботу, 15 апреля, «Ленте.ру» рассказал начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Камчатского края Андрей Иволга.

«8 сентября 2022 года решением суда Сергею Петросову неотбытая им часть наказания заменена на принудительные работы. Он переведен в исправительный центр», — рассказал Иволга.

По словам Иволги, Петросов был осужден 30 марта 2005 года — он получил 23 года лишения свободы. При этом сам поджигатель, знаменитый боксер Паата Гвасалия, получил пожизненный срок. 29 ноября 2005 года Верховный суд РФ оставил это наказание без изменений.

Ранее правозащитник и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева рассказала «Ленте.ру», что сам Гвасалия буквально сошел с ума в колонии «Белый лебедь», где отбывает пожизненное наказание.

Паата Гвасалия поджег казино «Паллада» в Петропавловске-Камчатском 20 лет назад — в ночь с 10 на 11 апреля 2003 года. Тогда это преступление прогремело на всю страну: его жертвами стали семь человек, еще трое пострадали, а оно само во многом привело к тому, что в России запретили открывать казино вне специальных игорных зон. О том, как расследовалось «дело "Паллады"», можно прочитать здесь.