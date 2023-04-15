Член СПЧ рассказала о сумасшествии сжегшего казино в России знаменитого боксера

Член СПЧ Меркачева рассказала о сумасшествии сжегшего казино в России знаменитого боксера

Знаменитый боксер Паата Гвасалия, который 20 лет назад сжег казино «Паллада» вместе с игроками в городе Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), буквально сошел с ума в колонии «Белый лебедь», где отбывает пожизненный срок. Об этом в субботу, 15 апреля, «Ленте.ру» рассказала правозащитник и член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Ева Меркачева.

«У него серьезные проблемы с психикой, он часто бьется головой о стену. И руки разбивает о стену, имитируя бой, будто он на ринге. Потому и сидит один — с ним опасно кого-то оставлять. Его родственники бились за то, чтобы перевести Паата досиживать срок на родину, в Грузию, но так и не смогли этого сделать», — рассказала Меркачева.

Сам Гвасалия, которому в этом году исполнилось 50 лет, считает, что осужден «по ошибке», его приговор отменили в 2009 году, а теперь незаконно держат в заточении. При этом, по словам Евы Меркачевой, психическое расстройство в такой форме, как у Гвасалии, препятствует его нахождению в колонии — это декларировано постановлением Правительства РФ №54 от 6 февраля 2004 года.

Меркачева считает, что осужденный нуждается в серьезном лечении — однако продолжает находиться не в специализированной больнице, пусть даже и с особым режимом содержания, а в колонии, где точно не получит качественную помощь. Но вопрос с переводом Гвасалии из «Белого лебедя» не решается уже много лет.

Паата Гвасалия поджег казино «Паллада» в Петропавловске-Камчатском 20 лет назад — в ночь с 10 на 11 апреля 2003 года. Тогда это преступление прогремело на всю страну: его жертвами стали семь человек, еще трое пострадали, а оно само во многом привело к тому, что в России запретили открывать казино вне специальных игорных зон. О том, как расследовалось «дело "Паллады"», можно прочитать здесь.