В США отложили проведение трех казней из-за дефицита смертельных инъекций

CNN: власти Огайо отложили проведение трех казней из-за дефицита смертельных инъекций

Власти американского штата Огайо были вынуждены принять решение отложить проведение трех казней заключенных в связи с дефицитом смертельных инъекций и отсутствием возможности приобрести препараты, которые необходимы для их создания, сообщает телеканал CNN.

По словам губернатора Огайо Майка Деуайна, перенос процедур казни вызван нежеланием поставщиков фармацевтических препаратов продавать подобные вещества, чтобы жители штата не подвергались опасности. Отмечается, что ранее представители отрасли выступили с ультиматумом в адрес властей Огайо, пригрозив полностью остановить продажу своей продукции в штате в том случае, если они узнают, что ее образцы были использованы для проведения казни.

Уточняется, что последняя казнь в штате произошла в 2018 году.

Ранее стало известно, что во Флориде привели в исполнение смертный приговор заключенному, которого прозвали «ниндзя-убийца.