Российские войска уничтожили до 40 военных ВСУ на купянском направлении

Минобороны доложило об уничтожении до 40 солдат ВСУ на купянском направлении

Российские войска уничтожили до 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также уничтожены бронетранспортер и два автомобиля ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении. Кроме того, российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.