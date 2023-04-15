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14:11, 15 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили до 40 военных ВСУ на купянском направлении

Минобороны доложило об уничтожении до 40 солдат ВСУ на купянском направлении

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские войска уничтожили до 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также уничтожены бронетранспортер и два автомобиля ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении. Кроме того, российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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